Власти ФРГ считают отказ от атомной энергетики серьезной стратегической ошибкой

Мерц назвал отказ ФРГ от ядерной энергетики серьезной стратегической ошибкой
Решение Германии отказаться от атомной энергетики было серьезной стратегической ошибкой, которую нужно исправлять. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в своем обращении к представителям бизнеса, передает РИА Новости.

По его словам, энергетический переход Германии стал самым дорогим среди всех стран в мире.

«Мы сделали что-то, что сейчас нам нужно исправлять, но у нас слишком мало мощностей по производству энергии...», — сказал Мерц, добавив, что атомные электростанции должны быть построены.

Германия полностью завершила отказ от атомной энергетики, закрыв последние три АЭС в апреле 2023 года, следуя решению, принятому после аварии на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году правительством бывшего канцлера Ангелы Меркель. В 2022 году срок поэтапного вывода из эксплуатации был продлен на год из-за энергетического кризиса, вызванного нехваткой газа.

В мае прошлого года газета Bild писала, что специалисты из США планируют реактивацию девяти атомных электростанций на территории Германии.

Ранее в Минэнерго США заявили о нехватке мощностей для обогащения урана.

