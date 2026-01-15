Власти ФРГ считают отказ от атомной энергетики серьезной стратегической ошибкой

Решение Германии отказаться от атомной энергетики было серьезной стратегической ошибкой, которую нужно исправлять. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в своем обращении к представителям бизнеса, передает РИА Новости.

По его словам, энергетический переход Германии стал самым дорогим среди всех стран в мире.

«Мы сделали что-то, что сейчас нам нужно исправлять, но у нас слишком мало мощностей по производству энергии...», — сказал Мерц, добавив, что атомные электростанции должны быть построены.

Германия полностью завершила отказ от атомной энергетики, закрыв последние три АЭС в апреле 2023 года, следуя решению, принятому после аварии на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году правительством бывшего канцлера Ангелы Меркель. В 2022 году срок поэтапного вывода из эксплуатации был продлен на год из-за энергетического кризиса, вызванного нехваткой газа.

В мае прошлого года газета Bild писала, что специалисты из США планируют реактивацию девяти атомных электростанций на территории Германии.

Ранее в Минэнерго США заявили о нехватке мощностей для обогащения урана.