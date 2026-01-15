Размер шрифта
Политика

Медведев объяснил, кто захотел «зарыть карту» Тимошенко на Украине

Медведев: игра против Тимошенко обычно ведет к кровавому Майдану на Украине
РИА Новости

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко оказалась ненужной американцам, поэтому было решено «зарыть ее карту», используя коррупционный скандал. Такое мнение выразил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Max.

Политик обратил внимание, что партия Тимошенко «Батькивщина» в последние годы ослабла на фоне «передового отряда нациков» из «Слуги народа». По мнению Медведева, Тимошенко, по всей видимости, решила вернуться в игру в связи с предстоящими на Украине выборами президента, однако это оказалось невыгодно Соединенным Штатам, считает он.

«Тут-то на своем сексуально-политическом инструменте с названием НАБУ и решили сыграть Штаты, заодно сбросив внешне слабую карту дамы в руки бело-порошковому королю нацистов», — написал Медведев.

При этом он отметил, что игра без крупных козырей против Тимошенко на Украине, как правило, ведет либо к «кровавому Майдану», либо к позорному бегству ее обидчика из страны.

До этого издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщило, что лидеру «Батькивщины» предъявили обвинения в связи с подкупом депутатов. Кроме того, как пишет «Обозреватель», НАБУ подозревает Тимошенко в коррупции. В связи с этим в офисе партии 14 января прошли обыски. Сама Тимошенко отвергает все обвинения, выдвинутые против нее.

Ранее на Украине раскрыли, кто «слил» Тимошенко.

