Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Некоторые участники беспорядков в Иране получали деньги

РИА Новости: некоторым участникам беспорядков в Иране платили
@rian_ru/Telegram

Некоторые участники беспорядков в Иране получали от $300 до $600 за определенные действия. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Иране.

По его словам, $600 участникам беспорядков платили за нападение на полицейский участок, а за поджог государственных автомобилей они получали $300.

«Документальные подтверждения этих выплат имеются», — сообщил источник.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала. В ответ власти усилили меры безопасности, полицейские использовали для борьбы с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие.

До этого президент Дональд Трамп заявил, что США планируют оказать поддержку протестующим в Иране в различных формах. Он также добавил, что отменит все запланированные встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока не остановится кровопролитие.

Ранее американский журналист допустил удары США по Ирану в ближайшее время.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27627829_rnd_7",
    "video_id": "record::add59c7b-16a2-4a70-9365-b304f33c48a3"
}
 
Теперь вы знаете
Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+