Некоторые участники беспорядков в Иране получали деньги

Некоторые участники беспорядков в Иране получали от $300 до $600 за определенные действия. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Иране.

По его словам, $600 участникам беспорядков платили за нападение на полицейский участок, а за поджог государственных автомобилей они получали $300.

«Документальные подтверждения этих выплат имеются», — сообщил источник.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала. В ответ власти усилили меры безопасности, полицейские использовали для борьбы с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие.

До этого президент Дональд Трамп заявил, что США планируют оказать поддержку протестующим в Иране в различных формах. Он также добавил, что отменит все запланированные встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока не остановится кровопролитие.

Ранее американский журналист допустил удары США по Ирану в ближайшее время.