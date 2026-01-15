Российская сторона согласна со словами президента США Дональда Трампа о том, что переговоры о мирном урегулировании затягивает украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Здесь можно согласиться, это так. Президент Путин и российская сторона сохраняют свою открытость. Позиция известна американской стороне и Трампу. Ситуация для киевского режима ухудшается изо дня в день. Коридор для принятия решений киевским режимом обсуждается. Мы еще в прошлом году говорили, что настало время для Зеленского взять ответственность и принять решение. Пока Киев этого не делал», — сказал представитель Кремля.

До этого президент США заявил, что урегулирование конфликта на Украине затягивается из-за позиции Киева. По его мнению, президент России Владимир Путин готов завершить конфликт. Журналисты поинтересовались у американского лидера, из-за чего усилия США пока не позволили урегулировать украинский конфликт. Он ответил, что из-за Владимира Зеленского.

Ранее спецпредставитель Путина поддержал слова Трампа об урегулировании на Украине.