Адвокат экс-мэра Сочи просит суд не изымать у него коллекцию часов и вин

Адвокат экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жены Елизавета Меткина подала обращение в суд из-за угрозы изъятия коллекции дорогих часов и вин. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Как отмечается в публикации канала, защита бывшего главы города намерена добиться не изымать часы и вина в рамках антикоррупционного иска от Генпрокуратуры (ГП).

По словам адвоката, закон №230-ФЗ позволяет передавать в доход государства только определенные категории имущества — недвижимость, транспорт и ценные бумаги. Предметы роскоши в эту категорию не входят, отмечает Метелкина.

Кроме того, супруга Копайгородского Янина представила в качестве доказательств декларации доходов и уплату налогов как ИП, а также документы, подтверждающие займы и банковское кредитование.

До этого Генпрокуратура установила, что за десять лет работы Копайгородского на государственной службе его официальные доходы составили около 16,3 млн рублей. При этом за тот же период его семья приобрела более 50 квартир и домов в Краснодарском крае, Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Часть активов была оформлена на родственников и доверенных лиц. Так, одну из квартир в Москве зарегистрировали на сына супруги Копайгородского от первого брака, а земельный участок с домом в Сочи — на юриста, оказывавшего семье экс-мэра юридические услуги.

Кроме того, суд в Сочи отказал жене экс-мэра города Алексея Копайгородского Янине в передаче дела об изъятии в доход государства активов на 1,6 млрд рублей в Москву.

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга Янина обвиняются по статье о присвоении или растрате. По версии следствия, в ноябре 2023 года экс-мэр получил через жену деньги от местного предпринимателя. Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Также Копайгородского подозревают в присвоении имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей.

