Мэттью Макконахи зарегистрировал товарные знаки на мемы с собой

Голливудский актер Мэттью Макконахи зарегистрировал восемь товарных знаков с мемами, связанными с ним. Об этом сообщает Variety.

Речь идет о фразе артиста «Alright, alright, alright» из комедии 1993 года «Под кайфом и в смятении», а также коротких аудиозаписях и роликах с ним. К примеру, как актер стоит на крыльце или сидит под рождественской елкой. Заявки Макконахи одобрило Патентное ведомство США.

Как отметило издание, Макконахи таким образом защитился не только от продажи товаров с подобными мемами, а также генерации контента с искусственным интеллектом.

«Мы хотим чётко обозначить границы владения, где согласие и указание авторства станут нормой в мире ИИ», — заявил Макконахи.

По данным издания, Макконахи на днях объявил о партнерстве с компанией ElevenLabs, занимающейся искусственным интеллектом. Он сотрудничает с фирмой для создания испанской версии своей рассылки, в которой используется его синтезированный голос.

Ранее Иосиф Пригожин предсказал скорую замену звезд эстрады на певцов-роботов.