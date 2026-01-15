Размер шрифта
«Перед «Крокусом»: на видео сняли машины, разбившиеся в массовой аварии на МКАД

На МКАД автомобили разбились в массовом ДТП и попали на видео 
В Москве на МКАД столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, МКАД (внеш.) Перед Крокусом», — говорится в публикации.

По данным канала, авария произошла утром 15 января. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько поврежденных машины, детали которых в момент столкновения разлетелись по дороге. По словам автора видео, ДТП произошло у него на глазах: в аварию попали пять машин.

До этого в городе Магнитогорске Челябинской области автомобили с людьми разлетелись в момент удара. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как иномарки сталкиваются на перекрестке, от удара машины отбрасывает в разные стороны, при этом их детали разлетаются по проезжей части.

ДТП произошло на проспекте Карла Маркса. Водитель Renault Kaptur получил травмы, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего, при этом второго водителя – отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее машина с человеком загорелась в Химках в момент жесткого ДТП и попала на видео.
 
