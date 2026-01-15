Рядом с телом экс-чиновника Скляра нашли охотничье ружье

Возле тела бывшего заместителя министра труда Алексея Скляра было обнаружено гладкоствольное ружье. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Перед гибелью 50-летний Скляр разослал знакомым сообщения, в которых возлагал ответственность за произошедшее на свою супругу. Официальных подтверждений этой информации пока не поступало.

Бывшего заместителя министра труда и социальной защиты России Алексея Скляра нашли мертвым в его частном доме в Москве 15 января. Как уточнил SHOT, в день происшествия в поселение Филимонковское, где находится дом экс-чиновника, прибыли спасатели. Дверь в дом Скляра была открыта, а его тело лежало у входа. Следственные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

Алексей Скляр занимал пост заместителя министра труда и социальной защиты с 2018 года и курировал направления, связанные с развитием информационных систем и предоставлением государственных услуг в электронном формате. В 2022 году его освободили от должности распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина.

