«Капитошка», разбивший крышу автомобиля, обошелся коммунальщикам в 233 тысяч рублей

В Череповце водитель отсудил 233 тысячи рублей за падение Капитошки на машину

В Череповце суд назначил управляющей компании крупный штраф за сброшенный с крыши пакет с водой. Об этом сообщает «35Media. Ru».

«В апреле 2025 года неизвестные лица сбросили с крыши многоквартирного дома № 40 по Октябрьскому проспекту в Череповце пакеты с водой. В результате припаркованный у дома автомобиль 47-летнего череповчанина марки Hyundai получил повреждения. Мужчина обратился в суд», — говорится в публикации.

По словам череповчанина, повреждение припаркованной иномарки произошло из-за ненадлежащего исполнения управляющей компанией своих обязанностей, поскольку сотрудники не ограничили доступ на территорию крыши для посторонних.

В ходе проверки выяснилось, что дверь на крышу дома была открыта, а замок спилен. Правоохранителям не удалось установить личности нарушителей, сбросивших пакет с водой. Череповецкий городской суд взыскал с компании штраф в размере 233 тыс. рублей в пользу истца, владельца поврежденного автомобиля.

