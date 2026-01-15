Сын свергнутого шаха представил программу реформ Ирана

Сын свергнутого в 1979 году шаха Реза Пехлеви выступил с обращением, в котором представил программу реформирования Ирана. Она опубликована на его странице в соцсети Х.

По его словам, ядерная программа Ирана будет прекращена, как и финансирование «террористических группировок». Тегеран будет сотрудничать с партнерами в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и радикальными течениями ислама.

Он также пообещал восстановить дипломатические отношения с США и признать Израиль. Речь идет о новой главе истории, основанной на «взаимном признании, суверенитете и национальных интересах», указал Пехлеви.

Кроме того, Тегеран будет поставлять свои ресурсы в «свободный мир», а также примет международные стандарты государственного управления.

«Это не абстрактное видение. Это практическое видение. Основанное на национальных интересах, стабильности и сотрудничестве. Чтобы достичь этого, сейчас самое время поддержать иранский народ», — заявил Пехлеви.

14 января Reuters со ссылкой на европейских чиновников и источник в израильском правительстве писало, что США могут нанести военный удар по Ирану в ближайшие 24 часа. По данным агентства, президент США Дональд Трамп уже принял такое решение. На фоне эскалации США начали сокращать персонал на своей крупнейшей базе в Катаре — Аль-Удейд. Иран, в свою очередь, предупредил соседей по Персидскому заливу об ответных ударах по их территориям в случае американской атаки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран обвинил иностранные спецслужбы в организации беспорядков.