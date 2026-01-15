В России назвали условие для «реального прорыва» в переговорах по Украине

Политолог Дудаков: давление США на Киев может привести к прорыву в переговорах

Прорыв в переговорном процессе по Украине возможен, если президент США Дональд Трампа «очень жестко» надавит на Киев. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По словам аналитика, администрация президента США выбрала тактику «эмоциональных качелей» как в отношении Украины, так и в отношении России. На практике критика в адрес Киева совмещается с ужесточением риторики в адрес Москвы, отметил эксперт.

«Если все-таки Трамп отойдет от своей модели эмоциональных качелей для всех (и для России, и для Украины) и просто очень жестко окажет давление на Украину, тогда, я думаю, действительно будут открываться перспективы к каким-то реальным прорывам в рамках переговорного процесса», — считает эксперт.

В противном случае, отметил Дудаков, нынешняя «вязкая ситуация» в рамках переговорного процесса сохранится.

14 января Трамп в интервью агентству Reuters заявил, что урегулирование конфликта на Украине затягивается из-за позиции Киева.

Ранее в США оценили планы размещения войск на Украине.