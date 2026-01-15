В Польше начался суд в отношении археолога Бутягина

Ученого Бутягина привезли в суд для рассмотрения дела об экстрадиции на Украину

Сотрудника Эрмитажа, российского археолога Александра Бутягина под конвоем доставили в окружной суд Польши, который рассмотрит дело о его экстрадиции на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Киев попросил экстрадировать ученого из-за его деятельности в Крыму.

Отмечается, что польский суд рассматривает запрос об экстрадиции россиянина в закрытом режиме.

12 января тот же суд продлил арест Бутягина до 4 марта.

Археолога Бутягина задержали в Варшаве по запросу Киева в декабре 2025 года. Украина считает незаконными археологические экспедиции на территории древнего городища Мирмекий в Крыму, которыми ученый руководит с 1999 года. Кроме того, Киев утверждает, что действия Бутягина и его команды привели к «уничтожению объектов крымского культурного наследия». В России арест Бутягина назвали политическим произволом и призвали россиян воздержаться от поездок в Польшу в связи с «оголтелостью» Варшавы.

Ранее МИД РФ выразил протест послу Польши в связи с задержанием археолога Бутягина.