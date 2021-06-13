Байден сделал оговорку в речи про Россию, перепутав две страны

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, говоря о расширении сотрудничества между США и Россией, сделал оговорку. Он перепутал Ливию и Сирию, когда выступал на саммите G7.

Глава Белого дома назвал африканскую Ливию, когда должен был сказать о ближневосточной Сирии. В скором времени объяснить слова Байдена потребовалось помощнику по нацбезопасности Джейку Салливану.

«Мы можем работать вместе с Россией. Например, в ... в Ливии», — рассказал Байден.

Это произошло, когда 46-й американский лидер говорил о перспективах наращивания Москвой и Вашингтоном конструктивного взаимодействия.

«Да, да, имел», — ответил Салливан утвердительно на вопрос журналистов, спросивших, не имел ли в виду Байден Сирию.

В результате 78-летний президент перепутал государство в Северной Африке с государством на Ближнем Востоке.

Ранее Байден объяснил устойчивость президента России Владимира Путина к давлению со стороны США. При этом американский президент отказался вдаваться в подробности по данной теме.