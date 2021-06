В МИД Северной Македонии отреагировали на высылку дипломата из России

Глава министерства иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи заявил, что высылка македонского дипломата из России негативно отразится на отношениях двух государств. Об этом он написал в своем официальном аккаунте в Twitter.

«Сожалеем о несправедливом решении МИД РФ, чисто ответном политическом решении», — сказал он.

18 мая македонские СМИ сообщали, что Северная Македония высылает российского дипломата. После этого этого Османи выразил надежду, что объявление российского дипломата персоной нон грата не окажет влияния на отношения с Россией.

Ранее временный поверенный в делах Республики Северной Македонии в России О. Чаушевская-Димовская была объявлена персоной нон грата. Отмечается, что данная мера являлась ответом на принятое в мае ничем не мотивированное решение объявить «persona non grata» дипломата Посольства России в Скопье.

