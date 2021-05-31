Франция и Германия настроены на продолжение диалога с Россией

Франция и Германия намерены делать ставку на продолжение диалога с Россией и сотрудничество по вопросам, которые соответствуют общим интересам, указано в заявлении правительств двух стран по итогам двустороннего саммита.

Париж и Берлин отмечают, что с Россией связан ряд «проблем», в частности, они обвиняют Москву в «дестабилизирующем поведении и неоднократных нарушениях международного права».

«Однако мы подтверждаем нашу приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов ЕС и выборочному участию в областях, представляющих общий интерес», — говорится в документе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что политика санкций в отношении России не является эффективным решением долгосрочных проблем. По его словам, Евросоюз в отношениях с Россией должен сочетать требовательность и диалог.