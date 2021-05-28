Украинский дипломат получил ноту протеста из-за провокационных акций у посольства РФ

Временный поверенный в делах Украины в Москве был вызван в МИД РФ, где получил ноту протеста в связи с продолжающимися провокационными акциями у российского посольства в Киеве. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что 26 мая у здания российской дипмиссии в Киеве представители украинских организаций радикального националистического толка устроили «перформанс», был заблокирован центральный вход в посольство, звучали угрозы и оскорбления в адрес России и российских властей.

«Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года» — говорится в сообщении.

От Киева потребовали принять меры по недопущению впредь подобных акций и обеспечить условия для нормальной работы посольства РФ, его безопасности и неприкосновенности.

21 мая посольство России направило ноту протеста в связи с антироссийскими акциями в Киеве.