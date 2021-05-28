Лукашенко заявил о прямой угрозе суверенитету и целостности Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении заявил, что сейчас существует прямая угроза суверенитету и территориальной целостности республики. Об этом сказал в поздравительной телеграмме в честь Дня пограничника, документ размещен на сайте главы государства.

«Сегодня в условиях прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Белоруссии каждый из вас на высоком профессиональном уровне делает все возможное для защиты неприкосновенности государственной границы», — приводит пресс-служба слова Лукашенко.

По словам главы государства, белорусские пограничники показали себя настоящими патриотами страны. Он напомнил, как в начале Великой Отечественной войны именно белорусы «в зеленых фуражках» первыми противостояли нацистским захватчикам.

«Убежден, что, храня память о подвиге дедов и прадедов, верность присяге и приверженность славным традициям пограничной службы, вы будете и впредь надежно оберегать священные рубежи отечества», — подчеркнул Лукашенко.

Отношения стран Запада и Белоруссии ухудшились после инцидента с экстренной посадкой самолета, который следовал из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии. Из-за сообщения о минировании борт сел в аэропорту Минска, где сразу был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его девушка — россиянка София Сапега. Их обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса. При этом Протасевич ранее был включен в список лиц, причастных к террористическим действиям.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.