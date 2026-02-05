Размер шрифта
Стало известно о проблемах ВСУ со Starlink

У ВСУ начались перебои со Starlink
Global Look Press

Верификация терминалов спутниковой связи Starlink привела к их нестабильной работе как у Вооруженных сил Украины (ВСУ), так и у российских военных. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

В публикации утверждают, что это не волна блокировок, а скорее массовый сбой в работе системы спутниковой связи.

Украинская сторона связывает проблемы с начавшейся проверкой пользователей.

1 февраля SpaceX по просьбе министерства обороны Украины ограничила использование Starlink для российских БПЛА.

По словам владельца компании Илона Маска, эти меры уже принесли результаты. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы спутниковой системы на Украине. При этом, по информации СМИ, ограничения затронут в том числе беспилотники ВСУ.

По информации «Политики страны», Starlink будут отключать на всех устройствах, которые движутся со скоростью 90 километров в час.

Ранее военный эксперт объяснил, почему Украина не сможет обойти ограничения работы Starlink.
 
