«Им этого никто не простит». Эстония задержала судно с российскими моряками

Эстонские силовики задержали в Финском заливе следовавший в Санкт-Петербург контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов. По официальной версии, судно подозревают в причастности к контрабанде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Москва будет реагировать на исходящие от Эстонии угрозы судам.

Власти Эстонии вечером 3 февраля задержали у острова Найссар в Финском заливе следовавший в Россию контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

В ходе совместной операции Налогово-таможенного департамента (НТД), полиции и Военно-морских сил страны на борт судна высадился полицейский спецназ K-komando.

«Для высадки на контейнеровоз K-komando использовал вертолет Департамента полиции и погранохраны, а также корабль ВМС Raju. Дополнительно в проведении операции участвовали корабль Admiral Cowan и лоцманский катер государственного флота Ahto-26. В операцию вовлечен также Департамент транспорта. <…> На борту находятся чиновники следственного отдела НТД, которые проводят первичные проверки», — передает вещатель.

Глава подразделения K-komando Марек Аас заявил, что судно задержали из-за подозрений в якобы причастности к контрабанде . Контейнеровоз не находится под санкциями Евросоюза и не является частью так называемого теневого флота России, добавил он.

Аас также утверждает, что все 23 члена экипажа являются гражданами России . Сопротивления силовикам при проведении операции они не оказывали. Контейнеровоз следовал из Эквадора в Санкт-Петербург и зашел в территориальные воды Эстонии для бункеровки (заправки топливом и моторными маслами).

Эстонские власти намерены провести на Baltic Spirit тщательную проверку. Аас заявил, что необходимо изучить содержимое каждого контейнера 188-метрового судна, а потому этот процесс займет долгое время. Прогнозировать продолжительность расследования он отказался.

4 февраля судно отбуксировали в материковый порт Мууга.

Реакция Москвы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга предупредила, что Москва будет реагировать соразмерно рискам и угрозам, исходящим от нового морского законодательства Эстонии.

«Пока что эстонцы не осмеливаются применять свое новое так называемое законодательство в отношении судов под российским флагом», — добавила дипломат.

Она заверила, что МИД продолжит внимательно следить за ситуацией.

Как объяснила Захарова, в 2025 году Таллин принял закон, по которому силы обороны Эстонии получили право перехватывать, перенаправлять или принуждать изменить курс и даже топить суда, в отношении которых есть подозрения, что они могут нести «угрозу инфраструктуре, обеспечивающей непрерывность предоставления жизненно важных услуг».

«Очевидно, что положения документа, конечно же, выходят за рамки, очерченные международным правом, в том числе Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года». <…> Происходит очередная попытка западных европейцев подогнать международное право под собственные узкие интересы и потребности за счет принятия противоречащего международным нормам внутреннего законодательства», — добавила представитель МИД.

Не первая попытка

Депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с изданием «Взгляд» напомнил, что это не первая попытка Эстонии перехватить следующие в Россию суда. Так 14 мая 2025 года власти страны совместно с НАТО хотели принудительно досмотреть нефтяной танкер Jaguar, следовавший в российский порт Приморск. Попытки перехватить судно прекратились, когда к месту прибыл российский истребитель Су-35.

«Эстония — маленькая страна с комплексом неполноценности. Власти республики пытаются доказать свою состоятельность разными способами, в том числе захватом многотоннажных кораблей»,

— объяснил парламентарий.

В этот раз власти страны могут подбросить на борт Baltic Spirit что-то запрещенное, чтобы «найти» контрабанду, допустил Колесник. Он добавил, что в будущем практика сопровождения грузов российскими военными кораблями для защиты от перехватов, применяющаяся на маршруте между Санкт-Петербургом и Калининградом, может быть расширена и на другие направления.

Глава комитета Госдумы по обороне, член Морской коллегии при правительстве РФ Андрей Картаполов в комментарии порталу «Абзац» назвал задержание Baltic Spirit провокацией и пиратством.

«Прощать им этого никто не собирается, разговор с ними будет серьезный. Мы должны реагировать на это с чувством собственного достоинства и, главное, не опускаясь на их уровень. Безусловно, мы будем поднимать этот вопрос на дипломатическом треке, но все необходимые выводы уже сделаны»,

— добавил депутат.

Он также допустил, что теперь любые эстонские корабли в Балтийском море «рискуют не доплыть» до портов назначения.

Доктор наук, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич заявил «Взгляду», что Таллин задержанием российского судна хочет добиться нескольких целей. Первая — продемонстрировать свое «морское величие». Вторая — показать группе из 14 стран, которые хотят запретить хождение российских судов по Балтийскому мору, готовность рисковать и играть активную роль в противодействии РФ. Третья — «запугать морских перевозчиков, чтобы те сокращали сотрудничество с Москвой». Четвертая — создать России экономические трудности.