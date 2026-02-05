Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

В ГД предложили изменить расчет пенсий одной категории граждан

Депутат Нилов предложил изменить расчет пенсий работникам флота и рыбной отрасли
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил изменить порядок оценки пенсионных прав для граждан, работавших в плавсоставе морского и речного флота, а также в рыбной промышленности. Об этом сообщает РИА Новости.

В сопроводительной записке к предложению Нилов отметил, что проект направлен на повышение уровня пенсионного обеспечения граждан, трудившихся в данных сферах.

Накануне представители партии КПРФ предложили создать в России правовой механизм, в соответствии с которым россияне получат возможность направлять до 3% от уплаченного налога на доходы физлиц на пенсионное обеспечение родителей.

До этого доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что право на досрочный выход на пенсию имеют россияне с северным стажем, многодетные матери, а также работники производств с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда.

Ранее в России выявили схему обмана с блокировкой пенсий.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!