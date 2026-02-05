В ГД предложили изменить расчет пенсий одной категории граждан

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил изменить порядок оценки пенсионных прав для граждан, работавших в плавсоставе морского и речного флота, а также в рыбной промышленности. Об этом сообщает РИА Новости.

В сопроводительной записке к предложению Нилов отметил, что проект направлен на повышение уровня пенсионного обеспечения граждан, трудившихся в данных сферах.

Накануне представители партии КПРФ предложили создать в России правовой механизм, в соответствии с которым россияне получат возможность направлять до 3% от уплаченного налога на доходы физлиц на пенсионное обеспечение родителей.

До этого доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что право на досрочный выход на пенсию имеют россияне с северным стажем, многодетные матери, а также работники производств с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда.

Ранее в России выявили схему обмана с блокировкой пенсий.