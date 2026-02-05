Размер шрифта
Россиянам напомнили, что сокращенных дней перед 23 Февраля и 8 Марта не будет

Депутат Бессараб: сокращенных рабочих дней перед 23 Февраля и 8 Марта не будет
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

В феврале и марте не будет сокращенных дней перед праздниками 23 Февраля и 8 Марта, сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она пояснила, что уменьшение времени работы происходит в будние дни, непосредственно перед праздниками. Однако День защитника Отечества выпадает на понедельник, а Международный женский день — на воскресенье. Это позволит россиянам отдохнуть три дня подряд — с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта.

«В текущем году работать на один час меньше мы будем 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября — накануне праздников 1 и 9 мая, 12 июня и 4 ноября», — заявила депутат.

До этого первый зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Елена Цунаева высказала мнение, что предложение ЛДПР исключить выходные дни из расчета продолжительности ежегодного отпуска приведет к дополнительным затратам для госбюджета или бизнеса. Это не было учтено авторами. По мнению депутата, без детальной проработки инициатива нежизнеспособна.

Ранее в Госдуме заявили россиянам, что им хватает отпускных дней.
 
