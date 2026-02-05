Петербургскому кафе пришлось изменить вывеску после скандала с Долиной

В Петербурге в кафе «Доли́на» добавили ударение в название на вывеске

В Санкт-Петербурге кафе «Доли́на» добавило на вывеску знак ударения, чтобы его название не произносили как фамилию певицы Ларисы Долиной, передает РИА Новости.

В заведении узбекской кухни по адресу Большой проспект Васильевского острова, 82 объяснили, что это изменение пришлось сделать.

«Примерно около двух месяцев назад нас стали [в обиходе] называть «До́лина», как будто слово «доли́на» вообще испарилось, а есть только «До́лина», — рассказали в кафе.

Лариса Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря прошлого года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы. Исполнительницу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января: судебные приставы передали ключи представителям Лурье. Сама певица на процедуру не явилась.

