Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Наука

Стоматологи назвали материалы, которые лучше всего сохраняют кость после удаления зуба

В Сеченовском университете назвали средство сохранения кости после потери зуба
Shutterstock

Наиболее надежно сохранить объем кости после удаления зуба помогают материалы животного происхождения в сочетании с коллагеновыми мембранами — к такому выводу пришли ученые Сеченовского Университета и сообщили об этом «Газете.Ru».

Специалисты провели анализ данных рандомизированных контролируемых исследований, проведенных за последние десять лет. Такая комбинация позволяет значительно сократить потерю костной ткани и создавать более благоприятные условия для последующей имплантации.

Потеря костной ткани после удаления зуба остается одной из ключевых проблем стоматологической хирургии: уже в первые месяцы после удаления ширина альвеолярного гребня может уменьшаться на 30–50%. Это усложняет последующую имплантацию и ухудшает функциональные и эстетические результаты лечения.

Исследование ученых показало, что применение остеопластических материалов снижало объем костных потерь по сравнению с естественным заживлением без вмешательства. Лучшие результаты показали материалы животного происхождения, которые хорошо удерживают форму и служат «каркасом» для образования новой кости. Коллагеновые мембраны дополнительно защищают область удаления зуба и помогают сохранить пространство, необходимое для регенерации.

«При использовании остеопластических материалов, стимулирующих костную регенерацию, животного или синтетического происхождения заметно снижается потеря костной ткани по сравнению с естественным заживлением. Итоги работы дают четкие доказательства в пользу активного ведения лунки после удаления и показывают, что без вмешательства объем кости почти всегда уменьшается, а восстановить его позже гораздо сложнее», — отметили авторы систематического обзора.

Полученные данные помогут врачам выбирать наиболее подходящую тактику в зависимости от клинической ситуации и предпочтений пациента. Выводы также могут лечь в основу обновления методических рекомендаций в области хирургической стоматологии.

Ранее стоматолог предупредил об опасности отбеливающих полосок для зубов с маркетплейсов.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!