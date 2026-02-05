Стоматологи назвали материалы, которые лучше всего сохраняют кость после удаления зуба

Наиболее надежно сохранить объем кости после удаления зуба помогают материалы животного происхождения в сочетании с коллагеновыми мембранами — к такому выводу пришли ученые Сеченовского Университета и сообщили об этом «Газете.Ru».

Специалисты провели анализ данных рандомизированных контролируемых исследований, проведенных за последние десять лет. Такая комбинация позволяет значительно сократить потерю костной ткани и создавать более благоприятные условия для последующей имплантации.

Потеря костной ткани после удаления зуба остается одной из ключевых проблем стоматологической хирургии: уже в первые месяцы после удаления ширина альвеолярного гребня может уменьшаться на 30–50%. Это усложняет последующую имплантацию и ухудшает функциональные и эстетические результаты лечения.

Исследование ученых показало, что применение остеопластических материалов снижало объем костных потерь по сравнению с естественным заживлением без вмешательства. Лучшие результаты показали материалы животного происхождения, которые хорошо удерживают форму и служат «каркасом» для образования новой кости. Коллагеновые мембраны дополнительно защищают область удаления зуба и помогают сохранить пространство, необходимое для регенерации.

«При использовании остеопластических материалов, стимулирующих костную регенерацию, животного или синтетического происхождения заметно снижается потеря костной ткани по сравнению с естественным заживлением. Итоги работы дают четкие доказательства в пользу активного ведения лунки после удаления и показывают, что без вмешательства объем кости почти всегда уменьшается, а восстановить его позже гораздо сложнее», — отметили авторы систематического обзора.

Полученные данные помогут врачам выбирать наиболее подходящую тактику в зависимости от клинической ситуации и предпочтений пациента. Выводы также могут лечь в основу обновления методических рекомендаций в области хирургической стоматологии.

