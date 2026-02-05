Россиянам объяснили, как понять, что ваше растение пора пересаживать

Понять, что ваше растение пора пересаживать, очень просто. Поднимите горшок: если корни видны в дренажных отверстиях, — очевидно, что растение выросло и нуждается в обновлении условий. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сети строительных гипермаркетов «DOM Лента».

«Еще один характерный признак того, что растение пора пересаживать, — цветок быстро высыхает после полива. Как правило, когда у растений становится слишком много корней, им требуется больше воды и больше пространства для корневой системы. Определить то самое время пересадки можно и по состоянию земли, в которой находится цветок. Если ком слишком плотный и медленно пропускает воду, значит, пора менять грунт. Как правило, сезонную пересадку проводят весной, когда растение вступает в период активного роста. Но если вышеперечисленные сигналы у цветка налицо, к пересаживанию необходимо приступать вне зависимости от времени года», — поделились эксперты.

Для пересадки растения важно правильно подобрать горшок: он должен быть лишь немного больше предыдущего, с увеличением не более чем на 4 см в диаметре. Слишком просторная емкость повышает риск закисания грунта и загнивания корневой системы. Пересадка всегда предполагает полное обновление почвы, при этом тип грунта подбирается с учетом особенностей растения. Если большинству комнатных растений подходит универсальный грунт, то, к примеру, кактусам нужен рыхлый субстрат с высоким содержанием песка, орхидеям подходит только специальная кора, а азалиям — кислый грунт.

«За несколько часов до пересадки растение рекомендуется обильно полить — это облегчает извлечение корневого кома и снижает стресс. Новый горшок перед использованием достаточно промыть водой, после чего на дно укладывается слой керамзита для дренажа и небольшой слой свежего грунта. Растение аккуратно извлекают из старого горшка, слегка постукивая по его стенкам и дну, после чего внимательно осматривают корни. Поврежденные и потемневшие участки удаляют до здоровой ткани, при необходимости присыпая срезы Корневином. Если корни образовали плотный клубок, допускается аккуратное надрезание корней в нескольких местах», — объяснили специалисты.

Растение размещают по центру нового горшка и засыпают грунтом до уровня перехода стебля в корни, оставляя не менее 2 см до края емкости для удобства полива. После пересадки растение вновь обильно поливают, при необходимости досыпая осевший грунт. В течение первой недели его следует держать в светлом месте без прямых солнечных лучей. Важно учитывать, что на этом этапе дополнительные удобрения не применяются: растению требуется время на адаптацию к новым условиям.

«Питательных веществ в свежем грунте растению, как правило, хватает как минимум на месяц, поэтому подкормки в этот период не требуются. Если у пересаживаемого растения наблюдается пожелтение листьев, после процедуры допустимо аккуратное опрыскивание стимуляторами роста — такими как Циркон или Эпин, чтобы поддержать адаптацию», — посоветовали россиянам.

Более щадящим вариантом считается перевалка: в этом случае корневую систему не тревожат, а растение вместе со старым земляным комом перемещают в новый горшок, лишь досыпая свежий грунт по краям. Этот способ особенно хорошо подходит для цветущих и молодых растений. При любом виде пересадки важно не использовать землю с дачного участка — она может стать источником вредителей или болезнетворных спор.

«Также стоит учитывать, что яркое солнце после пересадки становится для растения дополнительным стрессом, поэтому на этапе восстановления предпочтительны мягкий рассеянный свет и стабильные условия», — резюмировали специалисты.

Ранее выяснилось, что комнатные растения имеют дома 80% россиян.