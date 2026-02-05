Стали известны самые популярные блины на Масленицу

Восемь из десяти россиян планируют в этом году отмечать Масленицу. 75% празднующих будут печь блины (75%). Также 42% планируют просить прощение в Прощеное воскресенье — в основном это респонденты старше 65 лет (58%). 39% будут посещать фестивали, ярмарки и массовые гуляния в городе — это чаще респонденты среднего возраста (42% опрошенных 35-44 лет). Молодежь 25-34 лет в основном собирается ходить в гости (39%) и принимать гостей у себя (26%).

Это показало исследование Авито, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, для большинства опрошенных Масленица — в первую очередь вкусная еда и блины (60%). Для 42% этот праздник как символический ритуал — проводы зимы и встреча весны. Еще 41% ценят это событие за возможность собрать за столом семью и близких. А 40% стараются таким образом поддерживать культурные традиции и связь с историей. Для каждого пятого (19%) Масленица несет за собой духовный аспект, в частности, подготовку к началу Великого поста.

Большинство россиян (80%) умеют печь блины. Из них 20% делают это уверенно и даже выработали свой фирменный рецепт. 35% пекут редко, но считают, что у них неплохо получается. А 24% признаются, что их первый блин всегда выходит комом — в основном так отвечали мужчины (27% против 22% женщин) и молодежь 18-24 лет (33%). А 12% смело заявляют, что их зона ответственности — есть, а не печь. Это также в основном мужчины (20%) и зумеры (15%).

Самая любимая добавка к блинам у россиян — сметана (58%). Также популярностью пользуется сгущенное молоко (49%), варенье, джем или повидло (37%), творог или творожная масса с изюмом (37%) и, конечно, мед (32%). Опрошенные старше 65 лет любят простые блины с маслом (40%), а респондентам 45-64 лет нравится добавлять к ним красную икру (31%). Они же, а также опрошенные 35-44 лет любят блины с красной рыбой (23-35%), а молодежь 18-34 лет — с ветчиной или колбасой (20%).

Покупать к Масленице опрошенные в основном планируют продукты — муку, молоко, яйца, масло, начинки и так далее (80%). При этом треть (31%) собираются заказать готовые блины и угощения. Еще 16% понадобится что-то из посуды или кухонной техники — например, сковорода, блинница или миксер. Столько же купят текстиль и декор для праздничного стола. Примечательно, что зумеры чаще других возрастных групп планируют отметить праздник с размахом — купить развлечения и игры для компании (17%), товары для творчества, в частности, наборы для изготовления чучела (16%), а также одежду и аксессуары в народном стиле (12%).

Потратить на праздник россияне готовы в среднем 2 500 рублей. 28% хотели бы уложиться в 1 000 рублей, купив только необходимые продукты для блинов. 39% готовы потратить от 1 000 до 3 000 рублей, а 19% — от 3 000 до 5 000. Бюджет больше 5 000 рублей закладывают 10% — это в основном молодежь, планирующая большой праздник (17%).

