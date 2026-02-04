Что такое дежавю и почему нам кажется, что мы уже видели то, чего не было

Почему возникает эффект дежавю и стоит ли его бояться

Ощущение, что происходящее уже случалось раньше, хотя вы точно знаете, что это невозможно, знакомо большинству людей. Дежавю возникает внезапно, длится всего несколько секунд и нередко оставляет после себя тревожное чувство. Этот феномен пытались объяснить через прошлые жизни, вещие сны и «сбои матрицы», однако современная наука предлагает более убедительные и рациональные трактовки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Что такое дежавю

Термин «дежавю» происходит от французского déjà vu — «уже увиденное». В научном контексте под ним понимают субъективное ощущение знакомости новой ситуации, которое вступает в конфликт с рациональным знанием человека о том, что он никогда раньше с ней не сталкивался. Именно это противоречие и делает эффект дежавю таким тревожным.

Человек может быть абсолютно уверен, что впервые оказался в этом месте, впервые слышит определенные слова или видит человека, но при этом возникает устойчивое чувство, что все это уже было.

Возникает ощущение узнавания без реального воспоминания, и мозг не может «прикрепить» его ни к одному конкретному эпизоду прошлого.

Психологи подчеркивают, что дежавю — это не воспоминание в прямом смысле слова, а именно ощущение. Оно не сопровождается четкими образами прошлого, датами или сюжетами и исчезает так же внезапно, как и появляется.

Эффект дежавю хотя бы несколько раз в год испытывает большинство людей. У одних он возникает крайне редко, у других заметно чаще. Сам по себе этот феномен не считается отклонением и не указывает на проблемы с психикой или памятью.

от 30 до 96% людей знакомы с феноменом дежавю, согласно данным разных исследований

Важно и то, что дежавю почти всегда осознается как иллюзия. Человек не верит всерьез, что перенесся в прошлое или в действительности уже переживал этот момент. Именно это отличает дежавю от бредовых состояний или нарушений восприятия реальности.

История изучения дежавю: от философии к нейронауке Первые попытки осмыслить дежавю относятся к XIX веку. Французские философы и врачи описывали его как странное состояние сознания, при котором человек испытывает «иллюзию воспоминания». Сам термин был введен философом Эмилем Буараком в 1876 году и быстро закрепился в научной и популярной литературе. На раннем этапе дежавю рассматривали в основном в рамках философии и психоанализа. Его связывали с работой бессознательного, вытесненными переживаниями и символическими повторениями. Однако эти интерпретации носили скорее умозрительный характер с легким флером эзотерики и не опирались на экспериментальные данные. В начале XX века дежавю начали изучать психологи, интересующиеся механизмами памяти и восприятия. Постепенно стало ясно, что феномен не укладывается в простые модели ошибочного воспоминания и требует более сложного объяснения. С середины XX века важную роль в изучении дежавю сыграли наблюдения за пациентами с эпилепсией височной доли. У некоторых из них ощущение уже виденного возникало как часть ауры перед приступом. Это позволило связать дежавю с конкретными зонами мозга, отвечающими за память и распознавание знакомых стимулов. Современные исследования рассматривают дежавю как междисциплинарный феномен на стыке психологии, нейробиологии и когнитивных наук. Сегодня его изучают с помощью нейровизуализации, экспериментов с памятью и анализа восприятия информации в условиях неопределенности.

Типы дежавю

Хотя в повседневной речи словом «дежавю» называют любое чувство знакомости, ученые выделяют несколько типов этого феномена, различающихся по интенсивности и структуре переживания.

Простое дежавю. Проявляется как краткое и не слишком яркое ощущение «это уже было», без дополнительных эмоций или уверенности в том, что человек знает дальнейшее развитие событий. Именно этот тип чаще всего возникает в обычной жизни — во время разговора, прогулки или просмотра фильма. Длится оно, как правило, несколько секунд и проходит так же быстро, как и появляется.

Комплексное дежавю. В этом случае к ощущению знакомости добавляется чувство предсказуемости происходящего, будто человек заранее знает, что скажут или сделают другие. Может даже сложиться ложное ощущение способности предсказать будущее. Иногда это сопровождается чувством нереальности происходящего, но при этом сохраняется критическое мышление.

Отдельно исследователи говорят о дежавю в культурном контексте. Современный человек живет в мире повторяющихся сюжетов, визуальных образов и сценариев поведения. Фильмы, сериалы, социальные сети формируют огромное количество знакомых шаблонов, которые мозг легко распознает в новой ситуации.

Именно поэтому новая ситуация может казаться уже пережитой, хотя на самом деле человек лишь сталкивается с комбинацией знакомых элементов.

В этом смысле дежавю становится побочным эффектом культурной и информационной среды.

При этом все типы дежавю объединяет одно: отсутствие реального воспоминания, которое можно было бы четко идентифицировать. Это ощущение без прошлого, которое и делает феномен таким парадоксальным.

Дежавю с точки зрения психологии

Одна из ключевых психологических теорий объясняет дежавю через особенности работы памяти . Современная психология давно отказалась от представления о памяти как о статичном хранилище, где события «записываются» и затем извлекаются в неизменном виде.

Как пояснил в беседе с «Газетой.Ru» психолог, автор книги «Изолента для души или 40 инструментов мышления» Сергей Максимов, память — это динамический процесс, в котором воспоминания каждый раз конструируются заново.

Некоторые люди считают, что наша память — это видеопленка или книга. Что-то зафиксировалось в ней и таковой остается. Но это устаревшее и ошибочное представление. Наши воспоминания конструируются каждый раз заново, когда мы к ним обращаемся. Сергей Максимов Психолог, автор книги «Изолента для души или 40 инструментов мышления»

По словам эксперта, если воспоминание имеет много опорных точек — конкретных деталей, связанных с основным событием — оно воспроизводится относительно стабильно. Но если этих опорных точек мало или они размытые, объем «достраивания» может быть значительным.

«Это можно представить как картинку-пазл. Если отсутствует несколько кусочков, воображение без особых проблем выстроит картинку, максимально приближенную к оригиналу. Но если есть только несколько разрозненных островков, то итоговая картинка может сильно отличаться от реальной», — поясняет Максимов.

С этой точки зрения, дежавю возникает тогда, когда человек сталкивается с новой ситуацией, содержащей знакомые элементы.

Вокруг них память начинает достраивать целостную картину, и появляется ощущение, будто бы это уже есть в голове, хотя фактически взаимодействие происходит впервые.

Нейробиологические аспекты дежавю

Нейробиология рассматривает дежавю как результат временного сбоя в работе систем восприятия и памяти. Ключевую роль здесь играют височные доли мозга, в частности гиппокамп и структуры, отвечающие за распознавание знакомых ситуаций, вещей, состояний, слов.

Одна из гипотез предполагает, что при дежавю происходит рассинхронизация: информация одновременно обрабатывается как новая и как уже знакомая. В результате мозг ошибочно маркирует текущий опыт как воспоминание.

Мозг может допускать такие ошибки в условиях усталости, стресса, тревоги или перегрузки. Когда ресурсы внимания снижены, система распознавания знакомости начинает работать менее точно. При этом подобные сбои не являются патологией. Напротив, они считаются побочным эффектом сложной и высокоэффективной системы обработки информации.

Сергей Максимов отмечает, что в самом чувстве дежавю нет ничего странного или опасного. Это логичный результат того, как мозг стремится к целостности восприятия и экономии ресурсов. «Не стоит пугаться дежавю или воспринимать его как что-то неправильное», — подчеркнул эксперт.

Факторы, способствующие возникновению дежавю

Возраст. Чаще всего дежавю возникает у молодых людей и становится менее частым с возрастом. Это связывают с активной работой памяти и высокой нейропластичностью в молодые годы. Связь дежавю с возрастом также объясняется кризисами идентификации в детском и подростковом возрасте.

Стресс и усталость. При хроническом напряжении мозг быстрее переходит к автоматическим стратегиям обработки информации, что увеличивает вероятность ошибок распознавания.

Огромный объем информации. Гипотетически разнообразие контента действительно может создавать больше «островков» знакомых элементов. Говоря о цифровом образе жизни, Сергей Максимов отмечает, что прямых исследований на эту тему пока нет.

Индивидуальные особенности мышления. Люди, которые редко сталкиваются с дежавю, могут переживать его острее, тогда как те, у кого оно возникает чаще, со временем адаптируются и реагируют спокойнее, говорит эксперт.

Ряд заболеваний. Некоторые неврологические заболевания, такие как височная эпилепсия, могут спровоцировать у пациентов дежавю в начале приступа.

Дежавю и психические состояния: границы нормы

Само по себе дежавю не является диагностическим критерием ни для психиатрических, ни для неврологических заболеваний. Оно может возникать у полностью здоровых людей и не требует лечения.

Сергей Максимов предлагает рассматривать дежавю как аналог чувства усталости.

Представьте себе дежавю как чувство усталости при определении физической болезни. Какие вы можете сделать выводы, если слышите, что человек жалуется на усталость? Возможно, он просто переработал. Или плохо спал. Или это выгорание. Или нехватка витаминов и микроэлементов. Или стресс. Или простуда. Или вирус. Или что-то еще. Как усталость не может быть специфическим признаком соматического заболевания, так и дежавю не может быть специфическим признаком психиатрического или неврологического. Сергей Максимов Психолог, автор книги "Изолента для души или 40 инструментов мышления"

Если же говорить про дежавю как про симптом какого-то неврологического или психиатрического заболевания, продолжил психолог, то стоит уточнить, что должны присутствовать и другие симптомы. Само по себе дежавю однозначным диагностическим критерием не является.

В редких случаях дежавю действительно может сопровождать эпилепсию или тяжелые тревожные расстройства, но тогда оно всегда возникает вместе с другими симптомами.

Ключевой момент — частота и контекст, подчеркнул собеседник «Газеты.Ru». Если дежавю возникает несколько раз в день и сопровождается нарушением сознания, это повод обратиться к врачу. Во всех остальных случаях речь идет о варианте нормы.

Как справляться с дежавю: советы психолога

Главный способ снизить тревогу при возникновении дежавю — понимание нормальности происходящего. Осознание того, что дежавю — это не «знак» и не сбой личности, а особенность работы памяти, уже само по себе помогает.

«Не стоит пугаться дежавю или воспринимать его как что-то неправильное. Лучший способ борьбы с тревожностью — это простое понимание нормальности этого процесса», — подчеркивает Сергей Максимов.

При желании можно попытаться выделить знакомые элементы и понять, вокруг чего произошло достраивание образа. Но, по словам эксперта, ключевое — не накручивать себя и не искать скрытых смыслов.

Как подсказывает мне моя практика, если человек редко сталкивается с этим чувством, то он больше переживает, ибо не знает, что с собой и с этим чувством делать. А вот те, кто чаще (по тем или иным причинам) с этим сталкиваются, уже привыкли к этому чувству, следовательно, реагируют слабее, ведь адаптацию никто не отменял. Вот и получается некий баланс в человеческой природе. Сергей Максимов Психолог, автор книги "Изолента для души или 40 инструментов мышления"

Обращение к специалисту имеет смысл только при наличии других тревожных симптомов. В остальных случаях дежавю — это просто один из способов для мозга справляться с неопределенностью.

Наш мозг постоянно достраивает реальность, опираясь на прошлый опыт, и иногда этот механизм дает сбой.

Понимание природы дежавю позволяет воспринимать его спокойно, как любопытную особенность мышления, а не как повод для тревоги. В этом смысле дежавю — напоминание о том, что человеческая память куда менее точна и куда более креативна, чем нам кажется.