Врач назвала лучшую схему вакцинации от клещевого энцефалита

Врач Семейкина: вакцинироваться от клещевого энцефалита нужно с интервалом
Оптимальной схемой вакцинации от клещевого энцефалита является та, когда интервал между первой и второй прививками составляет пять-семь месяцев. Об этом РИА Новости рассказала заведующая отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.

Она отметила, что курс вакцинации состоит из двух внутримышечных инъекций по одной дозе в один-семь месяцев.

По словам Семейкиной, лучше начинать вакцинацию осенью.

Ревакцинация проводится через 12 месяцев, а последующие — один раз в три года.

Врач уточнила, что прививки проводятся в «Центре вакцинопрофилактики», в поликлиниках по месту жительства и других лечебно-профилактических организациях. Коллективы прививаются по месту работы или учебы.

До этого директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин рассказал, что зимой возрастают риски столкнуться с хвойными клещами, которые активизируются при попадании в тепло – например, если елку, на которой они живут, принесут в квартиру. Эти членистоногие не так опасны, как обычные, но их укусы тоже могут привести к негативным последствиям.

Ранее вирусолог рассказал, как часто надо прививаться от менингококковой инфекции.
 
