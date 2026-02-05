США намерены вместе с Россией работать над сокращением ядерного оружия

Вэнс: США намерены работать над сокращением ядерных арсеналов с Россией и Китаем

США будут работать с Россией, Китаем и другими странами для сокращения количества ядерного оружия в мире, заявил в интервью журналистке Мегин Келли американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Он подчеркнул, что ради этой цели Соединенные Штаты готовы сотрудничать со своими конкурентами.

«Я думаю, это самое важное, что вы могли бы сделать для мира и стабильности», — заметил вице-президент.

5 февраля истек Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) между Россией и США. В МИД отметили, что, несмотря на проблемные моменты, соглашение «в целом» работало и сдерживало гонку стратегических вооружений. В сентябре 2025-го РФ предложила, чтобы стороны ДСНВ добровольно ограничили количество вооружений, согласно заложенным в договоре «потолкам», но США не отреагировали на эту инициативу.

Теперь Москва исходит из того, что стороны ДСНВ не связаны какими-либо обязательствами. Россия намерена «ответственно и взвешенно» действовать по вопросам стратегических наступательных вооружений, но «неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам», чтобы не допустить угроз нацбезопасности.

Ранее Медведев предрек расширение мирового «ядерного клуба».