Зеленский рассказал, что произойдет с Украиной, если она проиграет России

В случае поражения в военном конфликте с Россией Украина потеряет независимость. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил телеканалу France 2.

По его словам, поражение на поле боя приведет Украину к потере сохранявшейся до сих пор независимости и последующему включению в состав России. Зеленский назвал такое развитие событий «ужасным» и выразил уверенность, что этого не произойдет.

3 февраля Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Украина на переговорах в Абу-Даби будет «искать диалог» с Россией, однако Киев не собирается сдаваться.

В тот же день Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Украина готова к реальным шагам к миру. По его словам, реально достичь достойного и длительного мира, а «войну надо завершать».

Ранее на Западе предположили, что Зеленскому выгоднее терять территории в боях.