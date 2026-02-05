Размер шрифта
Стало известно, когда в Крым придет потепление

Синоптик Любецкая: потепление до +13°C придет в Крым в ближайшие дни
Владислав Сергиенко/РИА Новости

Потепление до +13°C придет в Крым в ближайшие дни. Об этом РИА Новости рассказала директор крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По ее словам, с 5 по 7 февраля полуостров ждет очень теплая погода. Днем в четверг в южных и центральных районах ожидается до +10°C, в северных 0…+5°C. В субботу, 7 февраля, по всей республике прогнозируется +8…+13°C.

Любецкая добавила, что уже в воскресенье в Крыму пройдет холодный фронт, он принесет дожди и понижение температуры на всю следующую неделю.

До этого начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал, что аномальные холода, пришедшие в Москву и Московскую область в последние числа января, в конце недели сменятся на умеренно морозную погоду.

Накануне в Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала зимы. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, температура воздуха в столице опустилась до минус -21,1 °C.

До этого в Гидрометцентре рассказали, что высота снежного покрова в Москве за время сильных осадков в период с 26 по 30 января увеличилась на 31 см.

Ранее россияне рассказали, как поддерживают здоровье в холода.
 
