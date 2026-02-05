Врач предупредила, что любовь к кофе может обернуться морщинами на коже

Старение кожи ускоряют продукты со скрытым сахаром (не ощущается на вкус, но присутствует в составе продуктов), майонез, фастфуд и полуфабрикаты, заявила «Ленте.ру» врач-терапевт Оксана Хамицева.

Среди вредных продуктов она также упомянула сладости и лимонады.

«Сахар запускает процесс гликирования (взаимодействие сахаров и белков, которое происходит в организме при общем повышении уровня глюкозы. — «Газета.Ru»), связывает волокна коллагена и эластина, ухудшая регенерацию кожи, приводя к появлению морщин», — рассказала эксперт.

Она добавила, что кожа стареет и из-за продуктов с трансжирами (самая вредная разновидность жиров, повышающих уровень «плохого» холестерина в организме. — «Газета.Ru»), например, из-за маргарина, соусов, пирожных. Эти вещества «спазмируют сосуды» и нарушают питание кожи.

По словам медика, полуфабрикаты и переработанное мясо в виде колбас и сосисок повреждают сосуды и межклеточный коллаген эпидермиса. Хамицева предупредила и об опасности кофе.

«Одна-две чашки заварного кофе наоборот полезны. А вот большее количество приводит к обезвоживанию, и кожа, лишенная жидкости, быстрее высыхает, коллаген становится хрупким и легко повреждается, образуются морщины», — сказала она.

До этого ученые из Аффилированной больницы Сюйчжоуского медицинского университета в Китае пришли к выводу, что скрытые жировые отложения во внутренних органах связаны с ускоренным старением мозга и ухудшением когнитивных функций, даже если у человека нет внешних признаков ожирения. Решающее значение при этом имеет не общий вес, а то, где именно накапливается жир.

Ранее россиянам рассказали, как за месяц подготовить кожу к первому солнцу.