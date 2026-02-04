Сестра депутата Госдумы и дочь Тутберидзе: кто из «бывших россиян» выступит на Олимпиаде

Российская национальная команда на предстоящих Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо будет представлена 13 спортсменами, каждый из которых выступит в нейтральном статусе. Однако помимо них, на соревнования выйдут еще 38 атлетов, ранее представлявших Россию на международных стартах. «Газета.Ru» — о некоторых из тех, кто поборется за медали Игр под новым флагом.

Анастасия Кузьмина, биатлон

Анастасия Кузьмина набрала отличную форму РИА Новости

41-летняя Кузьмина — без преувеличений, настоящая легенда мирового спорта. В начале карьеры Анастасия бегала на этапах Кубка мира за сборную России, однако из-за ожесточенной конкуренции ей пришлось сменить спортивное гражданство — помог ей в этом брак с лыжником Даниэлем Кузьминым. Таким образом, уроженка Тюмени с 2008 года на международных стартах представляет сборную Словакии.

Первые Игры для Кузьминой стали триумфальными — в 2010 году в Ванкувере спортсменка выиграла золото в спринтерской гонке и серебро в гонке преследования, подарив Словакии дебютную золотую награду в истории зимних Олимпийских игр. Спустя четыре года в Сочи биатлонистка вновь триумфально добыла победу в спринте, а в Пхенчхане — 2018 выдала лучший результат в карьере, завоевав сразу три награды — золото в масс-старте и два серебра в индивидуальной гонке и гонке преследования.

В 2019 году Кузьмина объявила о завершении профессиональной карьеры, но в январе 2024 года вернулась в спорт и смогла завоевать олимпийскую лицензию.

Вместе с ней на Играх имел шанс выступить ее сын — лыжник Елисей Кузьмин, также представляющий Словакию, однако национальная федерация лыжных гонок отказала спортсмену, сделав выбор в пользу Яхима Ценека.

Любопытный факт, хорошо известный любителям биатлона: Кузьмина — старшая сестра Антона Шипулина, известного российского биатлониста, чемпиона Игр 2014 года в Сочи (МОК официально лишил российских биатлонистов этого золота), а ныне депутата Госдумы.

Российский биатлонист Антон Шипулин Официальный сайт СБР

Диана Дэвис и Глеб Смолкин, фигурное катание

Kacper Pempel/Reuters

Огромное число олимпийцев, когда-либо выступавших за Россию, представлены на Играх в Италии в фигурном катании. Самая известная пара среди них, конечно же, Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Дэвис — дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, родилась в Лас-Вегасе в 2003 году. Смолкин — сын заслуженного артиста России, актера театра и кино Бориса Смолкина.

Для них предстоящая Олимпиада станет уже второй в карьере — четыре года назад в Пекине спортсмены представляли сборную России и смогли занять 14-е место, набрав по сумме двух программ 179,82 балла.

После той Олимпиады Дэвис и Смолкин узаконили отношения, а еще спустя год перешли в сборную Грузии.

На прошедшем в январе 2026 года чемпионате Европы в Шеффилде Дэвис и Смолкин заняли шестое место, показав свой лучший результат в карьере в рамках континентального первенства. Повторить подобный результат в Милане будет непросто, однако при должном упорстве и доле везения пара способна закрепиться в верхней части итогового протокола соревнований танцевальных пар.

Софья Самоделкина, фигурное катание

Brian Snyder/REUTERS

Самоделкина — одна из тех, кто едет на Игры не просто статистом, а реальным претендентом на медали. Спортсменка с 2024 года представляет на международных турнирах сборную Казахстана. В сезоне 2021/22, выступая на юниорском уровне, Самоделкина стала второй на первенстве России — уже в то время в ее программах стояли элементы ультра-си: тройной аксель и четверной сальхов. В следующем сезоне Софья перешла в группу Светланы Соколовской — на чемпионат страны в Красноярске она заявила максимально сложный разрешенный правилами контент, но не справилась с ним, закончив турнир 11-й.

В 2023 году Самоделкина получила гражданство Казахстана, а спустя год с большим отрывом выиграла национальное первенство и стала представлять страну на мировых турнирах. На чемпионате мира 2025 года фигуристка заняла 14-е место.

В нынешнем сезоне спортсменка показала блестящий результат, выиграв серебро в финале Гран-при ISU, уступив лишь японке Каори Сакамото. Вместе с ней и с россиянкой Аделией Петросян Самоделкина входит в число главных претенденток на медаль в женском одиночном катании.

Анастасия Алина Папатома Параскеведу, горные лыжи

olympics.com

18-летняя спортсменка, которая будет представлять на Играх Азербайджан, родилась в Москве, при этом до 2025 года она представляла на международных стартах Кипр. Папатома Параскеведу специализируется на технических дисциплинах: слаломе и гигантском слаломе. В сезоне 2025/26 регулярно попадает в топ-20 юниорок на турнирах под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Долгожданную олимпийскую лицензию горнолыжница завоевала в декабре прошлого года благодаря набранным очкам в зачете Кубковых соревнований FIS и составленному на их основе рейтингу, став тем самым одной из самых молодых участниц в истории азербайджанского горнолыжного спорта на Олимпиаде.

В недавнем интервью спортсменка отметила, что не ставит перед собой задачи во что бы то ни стало победить на Играх.

«Главная цель — подойти в оптимальной форме, показать максимум и получить бесценный опыт среди сильнейших», — заявила Анастасия Алина Папатома Параскеведу.

Анастасия Губанова, фигурное катание

Максим Богодвид/РИА «Новости»

23-летняя уроженка Тольятти сменила спортивное гражданство до того, как это вошло в моду — еще пять лет назад. Причиной тому стала ожесточенная конкуренции внутри России, и фигуристка решила выступать за Грузию. На Олимпиаде в Пекине Губанова стала 11-й, а на своем первом чемпионате мира в том же году — шестой.

После отстранения российских спортсменов Губанова смогла воспользоваться шансом побороться за победу на крупном турнире, выиграв чемпионат Европы в 2023 году и тем самым принеся Грузии первую в истории медаль континентального первенства в фигурном катании. Правда, на чемпионате мира — 2023 фигуристка не смогла повторить результат предыдущего года, став лишь 14-й.

В 2024 ситуация практически повторилась — Анастасия взяла серебряную медаль Евро, а на мировом турнире заняла 13-е место, а вот год спустя после очередного серебра чемпионата Европы на мире ее ждал провал — 28-я позиция в итоговом протоколе.

Из-за невыразительных результатов и низкого количества рейтинговых баллов Губановой для попадания на Игры пришлось участвовать в квалификационном турнире, прошедшем в Пекине в сентябре 2025 года. Тогда победу одержала Аделия Петросян, а Анастасия стала второй, также успешно получив олимпийскую лицензию.