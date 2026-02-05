Стало известно, как изменится ключевая ставка до апреля

До апреля Центробанк будет снижать ключевую ставку «маленькими шажками», заявил глава РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей) Александр Шохин. Его цитирует ТАСС.

Глава РСПП рассказал, что на недавней встрече президента с кабмином звучала цифра 12-13%.

«Если исходить из оптимального, с 16% спуститься до 13%. Но это надо по 50 базисных пунктов снижать на каждом заседании практически. Это было бы правильно», — сказал Шохин.

Он отметил, что резкого снижения ставки никто не ждет, потому что пока нет ясности о влиянии повышения налогов. Кроме того, может сыграть роль геополитика. Из-за этого глава РСПП считает, что до середины весны ЦБ будет двигаться «маленькими шажками».

«Газета.Ru»

Шохин обратил внимание, что при определении ключевой ставки нужно также учитывать НДС и тарифы, например, утильсбор, а также курс валюты.

«Крепкий и крепчающий курс способствует снижению инфляции, с одной стороны. Но не факт, что он будет также способствовать снижению ключевой ставки», — заявил глава РСПП и добавил, что решения о ключевой ставке принимаются «чутьем», а не жесткими формулами.

ЦБ на заседании 13 февраля снизит ключевую ставку с 16% до 15-15,75% или же оставит ее без изменений. Такой прогноз «Газете.Ru» дали опрошенные экономисты и финансовые аналитики. По их словам, в обоих случаях ставки по вкладам будут уменьшаться, и средняя максимальная ставка по депозитам в крупнейших банках упадет ниже 15% уже в феврале.

