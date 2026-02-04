«Зима близко»: Медведев отреагировал мемом из американского сериала на непродление ДСНВ

Медведев: впервые с 1972 года у РФ и США нет договора об ограничении ядерных сил

Впервые с 1972 года у России и США нет договоренности об ограничении стратегических ядерных сил. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.

«ОСВ-1, ОСВ-2, СНВ-1, СНВ-2, СНП, СНВ-3 — все это в прошлом», — написал он.

Медведев сопроводил свой пост изображением Короля Ночи из американского сериала «Игра престолов» с надписью: «Зима близко».

4 февраля МИД РФ заявил, что Москва не получила от Вашингтона формальной реакции на предложения по поводу Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), действие которого истекает 5 февраля 2026 года.

2 февраля The Financial Times писала, что Трамп хочет сохранить паритет по количеству ядерного оружия с Россией и намерен включить в переговоры Китай. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что ядерный потенциал Китая не сопоставим с российским или американским, поэтому сами китайцы выступают против такого шага.

При этом в сентябре президент России Владимир Путин говорил, что Россия намерена сохранить статус-кво и в течение года после прекращения действия договора готова его соблюдать.

Ранее в США спрогнозировали отставание от РФ по ядерному оружию из-за непродления ДСНВ.