В Забайкалье сошли с рельсов 11 вагонов

В Забайкальском крае сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем

В Забайкальском крае сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем, сообщает в Telegram-канале Забайкальская железная дорога (ЗабЖД).

Там уточнили, что инцидент произошел в 4:48 (22:48 4 февраля мск) на перегоне Хилок — Гыршелун. Люди и соседний путь при сходе вагонов не пострадали. На движении пассажирских поездов он тоже не сказался.

В ЗабЖД добавили, что к месту происшествия направлены восстановительные поезда. Кроме того, был создан оперштаб по устранению последствий.

Днем 1 февраля в Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда. При этом никто не пострадал. В ремонтных работах задействовали три восстановительных поезда.

В Горьковской железной дороге тогда предупредили, что движение на перегоне Оричи — Шалегово приостановлено и ожидаются задержки пассажирских поездов. Сначала от графика отставали только три поезда дальнего следования, потом некоторые маршруты изменили, чтобы ж/д составы могли объехать место аварии.

