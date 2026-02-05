Синоптики предупредили об аномальной погоде в некоторых регионах России

В Бурятии и Забайкальском крае на ближайшие дни установилась аномально холодная погода. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Она пояснила, что в Бурятии и на севере Забайкальского края температура воздуха может опуститься до -45...-47°C. В Сахалинской области прогнозируются снегопады с метелью и ветром в 18-28 метров в секунду. На Камчатке и в Приморском крае ожидаются снегопады, метель и порывистый ветер до 17-23 метров в секунду. На восточном побережье Приморского края ветер может достигать 30 метров в секунду. В Сибири прогнозируется снегопад и местами сильные осадки.

4 февраля сообщалось об ожидаемом похолодании в столичном регионе. Температура воздуха в Московской области опустится до -29°C, в Москве будет колебаться от -21 до -23°C.

За день до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об аномальных морозах в стране, заявив, что текущая погода соответствует сезонным нормам.

Ранее россиян предупредили о риске инфаркта из-за сильных морозов.