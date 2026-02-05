Мелания Трамп заявила о контактах с Путиным по воссоединению детей с Украины с семьями

Мелания Трамп выразила надежду на скорый успех в работе по детям с Украины

Первая леди США Мелания Трамп выразила надежду на «очень скорый» успех в работе по воссоединению с близкими украинских детей, разлученных из-за конфликта с семьями. Ее цитирует The Hill.

Трамп сообщила, что продолжает работать по этому вопросу и процесс идет.

«Надеюсь на очень скорый успех», — сказала она и добавила, что поддерживает связь с президентом РФ Владимиром Путиным

В октябре прошлого года первая леди США получила ответное письмо российского лидера о защите детей. Трамп подчеркнула, что между ней и политиком установился «открытый канал связи». По ее словам, Москва и Вашингтон обеспечили воссоединение с родителями восьми детей с Украины. Кроме того, первая леди помогла вернуть из республики российскую девочку.

После этого Путин передал через американского коллегу Дональда Трампа слова благодарности Мелании Трамп за активное участие в вопросе воссоединения российских и украинских детей с их семьями.

