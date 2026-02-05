Депутат украинской Рады Алексей Гончаренко сообщил об планах открыть центры в его честь на территории Крыма. О этом он заявил в своем Telegram-канале.

На опубликованном кадре с презентации на карте Украины отмечены четыре точки расположения «Гончаренко-центров» в Крыму. Кроме того, на карте можно заметить «размещение» «Гончаренко-центров» в Донецкой и Луганской народных республиках и в Запорожской и Херсонской областях.

2 января украинское издание «Страна.ua» перечислило ключевые прогнозы нового главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Буданова, которые не оправдались. В их числе — заход украинских сил в Крым до конца весны 2023 года

17 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что украинцы просто отдали Крым россиянам, за этот регион никто не воевал.

9 декабря украинский президент Владимир Зеленский признал, что сейчас у Киева нет сил для возвращения Крыма.

Ранее Путин заявил о стратегическом значении Крыма для России.