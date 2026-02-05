В России научились лечить самые сложные случаи тромбоэмболии легочной артерии

Ученые Тюменского кардиоцентра — филиала Томского НИМЦ разработали устройство механической эндоваскулярной тромбэкстракции для лечения тромбоэмболии легочной артерии. Технология позволит кардиохирургам спасать жизни пациентов, которым противопоказана стандартная тромболитическая терапия, рассказали «Газете.Ru» в Минобрнауки РФ.

Тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА) — острое нарушение кровообращения в лёгких, вызванное закупоркой просвета крупных артерий или их более мелких ветвей кровяным сгустком (тромбом). В результате прекращается кровоснабжение лёгочной ткани.

Большинство пациентов с ТЭЛА можно вылечить медикаментозно, но в тяжелых случаях врачи применяют тромболизис. В то же время тромболизис противопоказан примерно трети таких пациентов из-за высокого риска кровотечения. В итоге больному нельзя помочь. В ряде случаев можно провести открытую операцию на остановленном сердце, но доступность открытой кардиохирургии сравнительно низкая по отношению к распространенности такого заболевания, как тромбоэмболия легочной артерии.

«Наше изобретение работает по принципу вакуумной аспирации. Мы делаем прокол в области бедренной вены и через специальный катетер с широким просветом доставляем устройство прямо к пораженной области. После чего эти фрагменты можно извлечь с помощью вакуума или механическим путем. На данный момент на российском рынке нет подобных технологий. При этом, по оценкам экспертов, в крупном городе с населением порядка 500 тыс. человек есть потребность в проведении 100 --150 таких процедур ежегодно. В России оценочная потребность в таких процедурах составляет 10 000 процедур в год», — рассказал научный сотрудник лаборатории рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения научного отдела инструментальных методов исследования Максим Каштанов.

Одно из ключевых преимуществ устройства — возможность применять его сразу по нескольким показаниям: при ТЭЛА и у пациентов с тромбозом глубоких вен. В планах ученых — вывести устройство на рынок в течение нескольких лет при участии индустриального партнера. На данный момент уже создано несколько прототипов устройства, получен патент, планируются лабораторные испытания.

