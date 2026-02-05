Размер шрифта
В России научились лечить самые сложные случаи тромбоэмболии легочной артерии

В Томске создали средство для терапии сложных случаев тромбоза и тромбоэмболии
Ученые Тюменского кардиоцентра — филиала Томского НИМЦ разработали устройство механической эндоваскулярной тромбэкстракции для лечения тромбоэмболии легочной артерии. Технология позволит кардиохирургам спасать жизни пациентов, которым противопоказана стандартная тромболитическая терапия, рассказали «Газете.Ru» в Минобрнауки РФ.

Тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА) — острое нарушение кровообращения в лёгких, вызванное закупоркой просвета крупных артерий или их более мелких ветвей кровяным сгустком (тромбом). В результате прекращается кровоснабжение лёгочной ткани.

Большинство пациентов с ТЭЛА можно вылечить медикаментозно, но в тяжелых случаях врачи применяют тромболизис. В то же время тромболизис противопоказан примерно трети таких пациентов из-за высокого риска кровотечения. В итоге больному нельзя помочь. В ряде случаев можно провести открытую операцию на остановленном сердце, но доступность открытой кардиохирургии сравнительно низкая по отношению к распространенности такого заболевания, как тромбоэмболия легочной артерии.

«Наше изобретение работает по принципу вакуумной аспирации. Мы делаем прокол в области бедренной вены и через специальный катетер с широким просветом доставляем устройство прямо к пораженной области. После чего эти фрагменты можно извлечь с помощью вакуума или механическим путем. На данный момент на российском рынке нет подобных технологий. При этом, по оценкам экспертов, в крупном городе с населением порядка 500 тыс. человек есть потребность в проведении 100 --150 таких процедур ежегодно. В России оценочная потребность в таких процедурах составляет 10 000 процедур в год», — рассказал научный сотрудник лаборатории рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения научного отдела инструментальных методов исследования Максим Каштанов.

Одно из ключевых преимуществ устройства — возможность применять его сразу по нескольким показаниям: при ТЭЛА и у пациентов с тромбозом глубоких вен. В планах ученых — вывести устройство на рынок в течение нескольких лет при участии индустриального партнера. На данный момент уже создано несколько прототипов устройства, получен патент, планируются лабораторные испытания.

Ранее стало известно, что большинство россиян не знают симптомы рака, хотя уверены в обратном.
 
