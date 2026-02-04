Полиция подтвердила, что на Кипре нашли тело экс-главы «Уралкалия». Как он погиб?

Местная полиция подтвердила, что найденное на Кипре тело принадлежит пропавшему 7 января бывшему главе компании «Уралкалий» Владиславу Баумгертнеру. Хотя причина смерти еще не установлена, предварительно, он пошел в дождь гулять по скалистому району, но поскользнулся и разбился.

Тело, найденное 14 января на Кипре, принадлежит пропавшему за неделю до этого бывшему гендиректору компании «Уралкалий» Владиславу Баумгертнеру. Об этом ТАСС сообщили в местной полиции.

«Тело идентифицировано при помощи анализа ДНК. Оно принадлежит Владиславу Баумгертнеру», — сказали представители ведомства.

При этом в полиции указали, что правоохранители пока не знают причину смерти бизнесмена.

Таинственная пропажа

Об исчезновении Баумгертнера стало известно 11 января. Как рассказали в полиции Кипра, 7 января он вышел из своего дома в городе Лимасол на южном побережье острова, после чего пропал . По данным газеты Phileleftheros, к правоохранителям обратилась сотрудница бизнесмена, поскольку он перестал отвечать на ее звонки.

Масштабная поисковая операция с привлечением вертолета, беспилотников, служащих сил гражданской обороны и волонтеров началась 10 января. Отправной точкой стал поселок Писсури в 25 км от Лимасола — именно там в последний раз был зафиксирован сигнал мобильного телефона россиянина.

14 января полиция сообщила о нахождении тела мужчины на территории под юрисдикцией британской военной базы. Оно «оказалось в стадии сильного разложения», из-за чего быстро установить его личность оказалось невозможным. В этой связи власти продолжили поиски Баумгертнера до идентификации тела.

Источник ТАСС в местных правоохранительных органах раскрыл, что тело нашел местный житель. Оно находилось в районе пляжа Авдиму неподалеку от одноименной деревни. Экспертизу назначили на 15 января. По данным Phileleftheros, из-за резонанса истории к опознанию останков решили привлечь независимого зарубежного эксперта.

На следующий день друг бизнесмена Алексей Дозорцев в разговоре с РИА Новости подтвердил, что найденное тело принадлежит именно Баумгертнеру. По его словам, основной версией гибели мужчины является несчастный случай. Дозорцев объяснил, что мужчина любил ходить на прогулки в район Писсури. Однако в тот день погода была дождливая и ветренная, в связи с чем глиняные почвы этой местности становятся скользкими.

По данным газеты «Коммерсантъ», Баумгертнер погиб, упав со скалы .

В посольстве России в Кипре сообщили ТАСС, что сотрудники дипмиссии оказывают консульскую помощь родственникам погибшего бизнесмена, в том числе с оформлением документов.

Кто такой Баумгертнер

Владислав Баумгертнер родился 21 января 1972 года в Екатеринбурге. После окончания Уральского государственного технического университета в 1994 году работал инженером в различных компаниях. 2003 году в Лондонском университете получил степень магистра по финансовому менеджменту. После этого устроился коммерческим директором «Уралкалия», а в 2005 году стал генеральным директором и президентом компании.

В 2013 году после прекращения сотрудничества «Уралкалия» с «Беларуськалием» Баумгертнера арестовали в Минске. Спустя три месяца его экстрадировали в Москву, поместив под домашний арест. В феврале уголовное дело в отношении него было прекращено. С тех пор Баумгертнер работал в различных компаниях.

В 2020 году мужчина переехал на Кипр, где основал семейный офис для управления активами и капиталами клиентов.