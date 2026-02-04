В США мужчина получил пожизненный срок за покушение на Трампа

Суд в США приговорил к пожизненному тюремному заключению Райана Раута за покушение на президента США Дональда Трампа в 2024 году. Об этом сообщает газета USA Today.

В сентябре 2024 года во Флориде в гольф-клубе Трампа Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба в тот момент, когда там находился тогда еще кандидат в президенты США. Мужчина направил дуло винтовки в сторону гольф-клуба, когда Трамп был на поле. Секретная служба открыла огонь, после чего мужчина скрылся.

Позднее его задержали. Американские СМИ сообщали, что подозреваемый — 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину.

В апреле журнал Newsweek сообщил, что Раут пытался купить на Украине реактивный противотанковый гранатомет или зенитную ракету Stinger. По данным издания, он общался по мессенджеру с человеком с Украины и запросил РПГ или Stinger. В том же чате Раут написал, что Трамп «неблагоприятен для Украины».

В 2024 году Трамп пережил два покушения. Первое, самое резонансное, произошло 13 июля. Тогда выступление будущего президента перед избирателями в Пенсильвании прервала стрельба. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, находившегося за пределами периметра зоны безопасности. Одна из пуль попала Трампу в ухо, его вывели со сцены сотрудники секретной службы США.

Ранее Трамп рассказал, как покушение повлияло на его жизнь.