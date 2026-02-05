В Чите устранили крупную аварию на ТЭЦ

Специалисты восстановили электроснабжение, а также вернули тепло и горячую воду в дома после энергоаварии на ТЭЦ-1 в Чите. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров.

По его словам, все потребители электроэнергии Читы и Читинского округа были включены в 4:47 (22:47 мск), также было восстановлено теплоснабжение и подача горячей воды.

Он добавил, что все центральные тепловые пункты были включены.

4 февраля авария произошла на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Чите. Как рассказал директор филиала «Читинская Генерация» Андрей Чебыкин, аварийная система исправно сработала на ТЭЦ-1. В связи с этим большую часть города пришлось отключить от систем.

3 февраля в шести населенных пунктах в Приморском и Васильевском муниципальных округах Запорожской области произошло отключение света. Блэкаут зафиксировали в Инзовке, Райновке, Орловке и Широком, Орлянском, Подгорном. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, причиной послужили аварии на электросетях.

Ранее более 28 тыс. жителей Приморского края остались без света из-за аварии.