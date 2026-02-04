Размер шрифта
Минюст США начал удалять файлы Эпштейна

NYP: минюст США удалил тысячи документов по делу Эпштейна после жалоб жертв
Антон Денисов/РИА Новости

Минюст США решил удалить несколько тысяч документов, связанных с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, после жалоб жертв. Об этом сообщила газета New York Post.

По данным издания, решение об изъятии этих документов из публичного доступа приняли после жалоб жертв, личные данные которых были ошибочно раскрыты.

«В письме судьям Ричарду Берману и Полу Энгельмайеру <...> Джей Клэйтон, прокурор Соединенных Штатов по Южному округу Нью Йорка, написал, что минюст удалил все раскрывающие [личные данные] материалы, которые были обнаружены жертвами или их адвокатами», — говорится в публикации.

До этого создатель Microsoft и предприниматель Билл Гейтс в интервью телеканалу Nine News принес извинения за общение со скандальным миллиардером Джеффри Эпштейном.

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна. Среди материалов представлены десятки фотографий обнаженных девушек.

Ранее сообщалось, что Джеффри Эпштейн пытался организовать встречу с Ириной Шейк.
 
