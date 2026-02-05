В МИД России заявили о готовности к военным контрмерам после истечения ДСНВ

Россия готова к решительным военно-техническим контрмерам, чтобы купировать возможные угрозы после истечения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), говорится в заявлении МИД РФ.
В ведомстве отметили, что, несмотря на проблемные моменты, соглашение «в целом» работало и сдерживало гонку стратегических вооружений. В сентябре 2025-го РФ предложила, чтобы стороны ДСНВ добровольно ограничили количество вооружений, согласно заложенным в договоре «потолкам», но США не отреагировали на эту инициативу.
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) был заключен между Россией и США в 2010 году и вступил в силу в 2011-м. Он сменил предыдущий аналогичный договор, у которого заканчивался срок.
Москва и Вашингтон в рамках соглашения должны были продолжить сокращать свои ядерные арсеналы: ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.
ДСНВ был рассчитан изначально на 10 лет, но в 2021 году стороны договорились продлить его до 2026 года. Договор предусматривал взаимные инспекции военных объектов для контроля сокращения зарядов. Но в 2020 и 2021 году их не было из-за пандемии COVID-19.
В августе 2022 года Москва отказала в инспекции американской стороне, объяснив это тем, что российские инспекторы ранее из-за санкций не смогли получить американские визы для осуществления контроля. В январе 2023 года США обвинили Россию в нарушении ДСНВ.
«Наши идеи преднамеренно оставлены без ответа. Подобный подход представляется ошибочным и вызывает сожаление», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Там добавили, что теперь РФ исходит из того, что стороны ДСНВ не связаны какими-либо обязательствами. Россия будет «ответственно и взвешенно» действовать по вопросам стратегических наступательных вооружений, но «неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам», чтобы не допустить угроз нацбезопасности. При этом Москва остается открытой для обсуждения путей и решений по стабилизации стратегической обстановки.
2 февраля The Financial Times написала, что президент США Дональд Трамп хочет сохранить паритет по количеству ядерного оружия с Россией и намерен включить в переговоры Китай. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что ядерный потенциал КНР не сопоставим с российским или американским, поэтому сами китайцы выступают против такого шага.
