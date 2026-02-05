В МИД России заявили о готовности к военным контрмерам после истечения ДСНВ

Что такое ДСНВ?

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) был заключен между Россией и США в 2010 году и вступил в силу в 2011-м. Он сменил предыдущий аналогичный договор, у которого заканчивался срок.

Москва и Вашингтон в рамках соглашения должны были продолжить сокращать свои ядерные арсеналы: ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.

ДСНВ был рассчитан изначально на 10 лет, но в 2021 году стороны договорились продлить его до 2026 года. Договор предусматривал взаимные инспекции военных объектов для контроля сокращения зарядов. Но в 2020 и 2021 году их не было из-за пандемии COVID-19.

В августе 2022 года Москва отказала в инспекции американской стороне, объяснив это тем, что российские инспекторы ранее из-за санкций не смогли получить американские визы для осуществления контроля. В январе 2023 года США обвинили Россию в нарушении ДСНВ.