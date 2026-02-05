Размер шрифта
Ученый раскрыл связь образования метана в кишечнике с раком

Профессор Медведев: высокий уровень выделения метана в кишечнике провоцирует рак
Shutterstock

Существует связь между высоким уровнем выделения метана и рядом серьезных патологий ЖКТ, такими как избыточный вес, колоректальный рак и воспалительные процессы слизистой оболочки толстой кишки, об этом «Газете.Ru» рассказал профессор, заведующий кафедрой фармакологии МГУ им. М.В. Ломоносова Олег Медведев.

Метаногенность — способность некоторых типов микроорганизмов кишечной микробиоты выделять газообразный метан в процессе своей жизнедеятельности. Знание уровня метаногенности позволяет скорректировать диету таким образом, чтобы минимизировать риск возникновения опасных состояний.

«Например, пациентам с повышенным уровнем метаногенной активности рекомендуется ограничить потребление продуктов, богатых простыми углеводами и крахмалом, заменяя их овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами. Такой подход позволит уменьшить образование газов и нормализовать работу пищеварительной системы. Кроме того, выяснилось, что продукты с высоким содержанием пробиотиков и пребиотиков способствуют восстановлению нормальной микрофлоры кишечника, снижая уровень вредных микробов и улучшая общее состояние здоровья пациента», — объяснил врач.

По его словам, исследования показывают, что разнообразие бактерий в кишечнике определяет эффективность иммунной системы организма, регулирует обмен веществ и влияет на усвоение питательных элементов. Однако именно современное питание негативно сказывается на здоровье микроорганизмов желудочно-кишечного тракта, приводя к увеличению количества патогенных бактерий и уменьшению полезных видов.

«Изучение индивидуальной особенности состава кишечной микробиоты открывает новые перспективы персонализированного подхода к формированию здорового образа жизни и рациональному питанию», —заключил доктор.

Благодаря работе профессора Медведева мы получили научно обоснованные рекомендации, позволяющие каждому человеку подобрать наиболее подходящий режим питания, соответствующий индивидуальным особенностям своего организма.

Ранее онколог рассказал, чем опасен вирус папилломы человека, с которым сталкиваются 95% россиян.
 
