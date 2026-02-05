Размер шрифта
Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Запорожскую область

Балицкий: отражена атака более 30 дронов на Запорожскую область

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированный налет дронов на Запорожскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он пояснил, что область атаковали более 30 украинских беспилотных летательных аппаратов. Подразделения ПВО, бойцы Вооруженных сил РФ и Росгвардии, сотрудники силовых структур отразили удар.

Балицкий выразил благодарность круглосуточно несущим службу расчетам ПВО. Он подчеркнул, что профессионализм, выучка и бдительность военных в очередной раз защитили мирных жителей, критически важную инфраструктуру и промышленные объекты.

Губернатор предупредил, что угроза повторных атак беспилотников сохраняется.

4 февраля министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны в течение шести часов сбили над территорией страны и акваторией Азовского моря 72 украинских беспилотника самолетного типа.

Ранее российские военные сбили редкий украинский дрон.
 
