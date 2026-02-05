В Ливане объяснили, как Израиль уничтожает растительность на юге страны

Авиация Израиля распыляет в больших количествах токсичные вещества над территорией Южного Ливана. Об этом в интервью Asharq Al Awsat министр сельского хозяйства республики Низар Хани.
По его словам, Израиль преследует цель сделать почву непригодной для возделывания и тем самым препятствует возвращению жителей в южные регионы страны.
По результатам лабораторных исследований, распыляемое вещество представляет собой неселективный гибрид типа глифосата, утверждает Хани. Его воздействие крайне опасно для растительной среды и негативно сказывается на здоровье человека, добавил министр.
13 января сообщалось, что израильские танки открыли огонь по патрулю испанских миротворцев, дислоцированных на юге Ливана в рамках миссии Организации Объединенных Наций (ООН).
11 января истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля ударили по военным объектам шиитского движения «Хезболла» в поселке Кфар-Хатта, находящемся в 8 км от города Сайда на юге Ливана.
Ранее военные Израиля атаковали тренировочный лагерь «Хезболлы» на юге Ливана.