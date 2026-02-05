Размер шрифта
В Ливане объяснили, как Израиль уничтожает растительность на юге страны

Министр Хани: Израиль распыляет токсичные вещества над Южным Ливаном
dpa/Global Look Press

Авиация Израиля распыляет в больших количествах токсичные вещества над территорией Южного Ливана. Об этом в интервью Asharq Al Awsat министр сельского хозяйства республики Низар Хани.

По его словам, Израиль преследует цель сделать почву непригодной для возделывания и тем самым препятствует возвращению жителей в южные регионы страны.

По результатам лабораторных исследований, распыляемое вещество представляет собой неселективный гибрид типа глифосата, утверждает Хани. Его воздействие крайне опасно для растительной среды и негативно сказывается на здоровье человека, добавил министр.

13 января сообщалось, что израильские танки открыли огонь по патрулю испанских миротворцев, дислоцированных на юге Ливана в рамках миссии Организации Объединенных Наций (ООН).

11 января истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля ударили по военным объектам шиитского движения «Хезболла» в поселке Кфар-Хатта, находящемся в 8 км от города Сайда на юге Ливана.

Ранее военные Израиля атаковали тренировочный лагерь «Хезболлы» на юге Ливана.
 
