Президент Австрии призвал Евросоюз сохранить диалог с Россией

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал Евросоюз сохранить диалог с Россией. Об этом пишет ТАСС.

«Я очень сожалею, что мы находимся с этим большим соседом в сложной ситуации. Нам надо сохранить диалог», — сказал он.

Политик подчеркнул, что в последние годы отношения между Москвой и Брюсселем «развивались нехорошо», можно проследить «прискорбную» негативную тенденцию.

«Евросоюз, если он серьезно относится к своим ценностями, должен сохранить давление», — заключил Ван дер Беллен.

Ранее президент Австрии назвал инцидент с самолетом Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, актом воздушного пиратства, совершенным государством.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.