Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair пришло из Швейцарии

Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство теленовостей (АТН), входящее в государственный медиахолдинг «Белтелерадиокомпания».

«Сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии», — говорится в сообщении.

Ранее Минтранс Белоруссии заявил, что информация о минировании самолета Ryanair поступила по электронной почте от имени организации ХАМАС.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.