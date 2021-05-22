В МИД заявили, что санкции ЕС заблокировали российско-европейские проекты

close
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
РИА «Новости»

Совместные проекты России и Европейского союза были заблокированы из-за антироссийских санкций и агрессивной риторики Брюсселя. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, соответствующий пост размещен на ее странице в Facebook.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Европейский союз хочет наладить диалог с Россией, но Москва пока не идет на контакт.

«Это неправда. Было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие», — отметила дипломат.

По ее словам, это европейская сторона подменила диалог агрессивной риторикой, а также безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями.