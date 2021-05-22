В МИД заявили, что санкции ЕС заблокировали российско-европейские проекты

Совместные проекты России и Европейского союза были заблокированы из-за антироссийских санкций и агрессивной риторики Брюсселя. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, соответствующий пост размещен на ее странице в Facebook.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Европейский союз хочет наладить диалог с Россией, но Москва пока не идет на контакт.

«Это неправда. Было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие», — отметила дипломат.

По ее словам, это европейская сторона подменила диалог агрессивной риторикой, а также безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями.